Grande Fratello Vip, ex tronista di Uomini e Donne: “Spero mi prendano”

Ormai manca un mese esatto alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Sappiamo che nel cast ci saranno Paolo Ciavarro, Rita Rusic e Antonella Elia, ma nella casa potrebbe entrare anche un ex tronista di Uomini e Donne.

Da mesi il nome di Lorenzo Riccardi viene fuori ogni volta che un settimanale parla di Grande Fratello Vip. Il diretto interessato in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv ha dichiarato che vorrebbe partecipare al reality. Lorenzo spera di essere preso, perché è sicuro che porterebbe allegria nell casa più spiata d’Italia.

“Sarei molto felice di partecipare al GF Vip. Spero tanto mi facciano partecipare. I telespettatori si farebbero due sane risate…e non sarebbe male! La gente ha bisogno di allegria”.

E l’ipotesi di ritrovarci il Riccardi al GF Vip non è poi così assurda. Pare infatti che Alfonso Signorini abbia chiesto dei consigli a Maria De Filippi proprio per il reality vip e sappiamo tutti che Kween Mary ha dimostrato più volte di apprezzare Lorenzo e il suo senso dell’umorismo.

“Che aria tira a Cologno Monzese? Come Dagoanticipato sarà Alfonso Signorini a condurre la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il direttore di Chi sarebbe pronto a chiedere consigli preziosi all’amica Maria De Filippi e, soprattutto, nel gruppo di autori figurerebbe la brava Irene Ghergo. Quest’ultima sarà impegnata nuovamente con CR4-La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4.”

Nonostante non sia un suo fan, Lorenzo potrebbe essere un buon elemento per un reality come il GF Vip. A Uomini e Donne il tronista ha dimostrato di avere sempre la battuta pronta e di essere predisposto a drammi e catfight trash. Tra tutti i prodotti mariani sfornati negli ultimi anni, lui e Soleil sono tra i più interessanti per questo tipo di programmi.

Tra i candidati per il #GrandeFratello #GFVIP 4 spicca il nome di Lorenzo Riccardi, ex tronista di #UominieDonne pic.twitter.com/Y3PU9HbbEu — Grande Fratello 16 (@GF_diretta) July 5, 2019