“Grande Fratello Vip? Mi aspettavo una chiamata. Mi sono sentita usata dalla tv” – lo sfogo

Mancano meno di 20 giorni all’inizio del Grande Fratello Vip (la prima puntata andrà in onda mercoledì 8 gennaio), per questo motivo il cast del reality show può essere considerato ufficialmente chiuso.

Ospite della trasmissione Il Punto condotta da Manila Gorio per Antenna Sud, Eliana Michelazzo ha però confessato che le piacerebbe partecipare.

“Mi sono sentita usata dalla tv ed ho voglia di riscattarmi ed il Grande Fratello Vip non mi ha chiamata, mi sarei aspettata un loro invito per poter far conoscere la vera Eliana”.