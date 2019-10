Grande Fratello Vip: due protagonisti di Uomini e Donne hanno fatto il provino

Il Grande Fratello Vip 4 sarebbe dovuto iniziare lo scorso lunedì, ma – come sappiamo da tempo – è stato rimandato a gennaio 2020.

Tra i tanti personaggi della tv che hanno sostenuto il provino per entrare nella casa di Cinecittà, pare ci sia anche Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne e Temptation Island Vip.

“Ma, ad oggi, la notizia shock è un’altra: fonti certe ci assicurano che il giovane Mazzocchi sia pronto a varcare la soglia della famosissima porta rossa. – si legge su Very Inutil People- Eh già, proprio quella del Grande Fratello Vip 4, in onda a partire dal 7 gennaio 2020 su Canale 5.”

Oltre a Giordano, pare che anche quel gran belloccio di Antonio Moriconi abbia fatto un provino per il Grande Fratello Vip 4.

“Oggi è il turno di due bellocci che hanno appena sostenuto il provino. – si legge su Il Vicolo delle News – Due grandi amici nella vita, entrambi maestri di sci e noti al pubblico per il loro trascorso comune anche davanti alle telecamere: parliamo di Antonio Moriconi e Giordano Mazzocchi, entrambi noti volti Mariani, ventitreenni e single, pronti a sfidarsi in questi mesi per il ruolo di bello impossibile dentro la casa di Cinecittà.”

Non so quanto trash potrebbero regalarci, ma di sicuro sotto la doccia sarebbero una garanzia.

Grande Fratello Vip 4: le foto di Antonio Moriconi e Giordano Mazzocchi.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)

Megan Montaner (attrice)

Giordano Mazzocchi (corteggiatore)

Antonio Moriconi (corteggiatore)