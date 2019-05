Grande Fratello: Vladimir Luxuria in Casa per due settimane

Al Grande Fratello il Bed & Breakfast dei vip torna ad animarsi, dato che dopo Alberico Lemme e Guendalina Canessa, la prossima ospite sarà Vladimir Luxuria. Ad annunciarla è stata Barbara d’Urso in diretta a Pomeriggio Cinque, specificando come Vladimir Luxuria resterà in casa due settimane, proprio come i suoi precedenti disturbatori.

Una moda (quella degli ospiti vip) iniziata lo scorso anno con l’ingresso in casa di Rodrigo Alves e di Fabiana Britto che tuttavia restarono solo pochi giorni e non due settimane, come invece tocca ai vip di quest’anno.

Spero che dopo questa breve esperienza venga proposta a Vladimir Luxuria la partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, perché sarebbe perfetta dentro quella casa.

Grande Fratello, anticipazioni: ci sarà Eliana Michelazzo?

Fra le altre anticipazioni anche la presunta presenza di Eliana Michelazzo in studio (forse per annunciare l’intervista a Live Non è la d’Urso?) una nuova busta choc per Francesca De Andrè che scoprirà il tradimento del suo fidanzato Giorgio con una misteriosa mora ed il rientro in casa di Mila Suarez per avere un confronto con i suoi ex coinquilini.

Non mancheranno infine l’eliminazione ed una nuova tornata di nomination.