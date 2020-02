Vi ricordate di Fedez e Greta Menchi? Ecco ora cosa lei pensa di lui

Sono passati quattro anni da quando nella torrida estate del 2016 Fedez, dopo aver chiuso la sua relazione con Giulia Valentina, iniziò ad uscire con la giovane YouTuber Greta Menchi, che poco dopo firmò un contratto con la sua agenzia.

Un’amicizia molto intensa fatta di viaggi, risvegli nel solito albergo, ed addirittura scambi di vestiti.

In quel periodo né Fedez né Greta Menchi confermarono la loro storia, che venne alla luce solo qualche mese dopo quando Asia Nuccetelli, allora concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, confessò sotto l’occhio attento delle telecamere: “Sono amica di Greta Menchi, la YouTuber, l’ex fidanzata di Fedez, la conosci?“.

Il rapporto fra i due rimase poi esclusivamente lavorativo, con il rapper che iniziò prima una frequentazione con la deejay australiana Tigerlily e successivamente – come ha raccontato Corona nel suo libro – con una delle due Donatella. Non chiedetemi chi, non ricordo.

A distanza di quattro anni, comunque, Greta Menchi è tornata a parlare di Fedez durante un’intervista rilasciata al portale FanPage:

“Fedez è una persona che ho conosciuto un po’ di anni fa. Ha un super mega cuore grandissimo, anche se non vuole farlo vedere”.

Lui non ha risposto (al momento).