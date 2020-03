La produzione di Grey’s Anatomy dona materiale medico agli ospedali per contrastare il CoronaVirus

Mascherine, camici, guanti e disinfettanti vari sono ora come ora introvabili (e noi italiani ne sappiamo qualcosa) e dato che tutto il mondo è paese questi disagi ora li stanno affrontando anche gli americani.

Per questo motivo il più famoso medical drama statunitense, Grey’s Anatomy, ha deciso di scendere in campo in maniera attiva donando agli ospedali la propria scorta di materiale medico di prima necessità.

A svelarlo tramite un breve comunicato stampa è stata Krista Vernoff, sceneggiatrice di Grey’s Anatomy, che ha dichiarato:

Oltre Grey’s Anatomy anche la produzione di The Good Doctor ha seguito l’esempio ed ha donato agli ospedali il materiale medico. Uguale – seppur di tutt’altro genere – lo ha fatto la produzione di Station 19, serie sui Vigili del Fuoco, donando alle Caserme dei Pompieri le proprie mascherine.

Hey #GreysAnatomy and #Station19 fans — it’s a scary time and we are al in this together — and sometimes we need a distraction from the news. We have exciting new episodes for you — tonight! pic.twitter.com/wDZRqCmswj

— Krista Vernoff (@KristaVernoff) March 19, 2020