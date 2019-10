Grindr: ecco come “camuffare” l’app sul proprio smartphone

Se sei un giovane omosessuale single probabilmente sei iscritto a Grindr e se vuoi ‘camuffare‘ l’app sul tuo smartphone questo articolo fa al caso tuo.

Insomma, se vuoi avere l’app sempre sottomano ma non vuoi dare troppo nell’occhio questa soluzione potrebbe essere ideale, perché grazie al nuovo aggiornamento puoi ‘camuffare’ l’icona dell’app in qualsiasi altra cosa: note, cose da fare, fotocamera, ecc ecc.

L’opzione si chiama ‘Icona dell’app discreta‘ (oppure Discreet App Icon se l’applicazione è impostata in inglese) ed il procedimento è decisamente facile: Impostazioni / Sicurezza / Icona dell’app discreta.

Una volta arrivati in ‘Icona dell’app discreta‘, Grindr ti mostrerà un messaggio con varie icone sostitutive:

“Seleziona in che modo desideri che l’icona dell’app Grindr appaia sul tuo dispositivo mobile. Cambierà solo l’icona, l’etichetta dell’app verrà sempre mostrata come Grindr”.

Eccole alcune: