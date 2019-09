Guendalina Canessa ha trascorso una notte di fuoco con Andrea Damante? Arriva il suo commento

Guendalina Canessa qualche giorno fa si trovava a casa di Andrea Damante ed aveva addosso una sua felpa, ma i due – come confessato dall’ex gieffina – non avrebbero consumato. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano:

La Canessa ha immediatamente risposto negando qualsiasi rapporto intimo con il deejay (!).

“Ho letto e sto leggendo delle boiate e delle schifezze uniche! Devo scappare ma voglio dirvi soltanto una cosa che è una delle regole, forse, più importanti della mia vita. Qual è la mia prima regola? Mai e poi mai con i fidanzati e/o ex fidanzati storici delle mie amiche. Mai! Le persone che mi seguono e che mi conoscono lo sanno molto bene. Questo discorso lo sto facendo soltanto per gli haters che non sanno una ceppa di minchia su di me, su come sono come persona e su come ragiono.Forse, martedì pomeriggio, avrò modo di spiegarvi per bene tutti i dettagli e poi, da tutte le persone che mi hanno offeso, pretenderò delle scuse! Grazie. Peace and love”.