Guendalina Tavassi, la figlia pubblica conversazioni private, Imparato sbotta: “Fai schifo l’hai picchiata per i vestiti”

Nuova faida familiare, dopo la figlia di Heather Parisi e quella di Eva Henger, adesso è la primogenita di Guendalina Tavassi a sbottare sui social. La ragazzina mercoledì scorso ha mosso pesanti accuse contro la madre. Ieri pomeriggio Gaia ha continuato ad attaccare Guendalina ed ha anche pubblicato degli screen di una presunta conversazione con la madre.

“Ragazzi vi giuro non avrei voluto smascherarla, mi dicono che avrei dovuto parlare con lei. Ma le poche volte che sono andata da lei mi ignorava, stava a telefono o usciva io ho provato molte volte, ma senza successo lei non prova un briciolo d’amore nei miei confronti e non lo dico per dire ma perché è così. Lei in primis dice ci essere un personaggio pubblico, ma le interessa solo prendere like, avere followers e mettersi in competizione con le sue amiche e rifarsi ogni giorno qualcosa di nuovo. A mia madre importa solo di Instagram.”

In questa lite familiare è intervenuto anche Cristian Imparato, che in passato ha litigato più volte con Guendalina Tavassi.

“Ragazzi capite? Sono schifato. Io non ammetto la violenza sui figli. Ma soprattutto per delle cavolate. Parliamo di una donna che pensa solo a se stessa e fa schifo. Lei è una grande vipera. Ma scherziamo? Che schifo! Menomale che tua figlia ti ha smer**to. Una bambina per dire tutte queste cose chissà da quanti anni sopporta. Ma fai schifo poveraccia che c’hai 4 follower comprati”.

Io amo il trash, ma questo va oltre. Inutile provare a dire chi abbia ragione, di sicuro c’è solo che una ragazzina è arrivata a vomitare la sua rabbia su Instagram e questo non è bello, per lei e nemmeno per la madre.

Gli screenshot della figlia di Guendalina Tavassi.

Lo sfogo di Cristian Imparato contro Guendalina Tavassi.

