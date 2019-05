Guendalina Tavassi pubblica le chat che le inviava Lorenzo Coppi: “Sposami. Ho una sorella morta di leucemia” (VIDEO)

Guendalina Tavassi è convinta che dietro i vari “Coppi” sparsi per il web ci siano Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo dato che, nonostante vivessero insieme, quando si vedevano a casa loro Eliana fingeva sempre di essere un ospite.

“Quando andavo a casa di Pamela Perricciolo – che poi ho scoperto essere casa di Eliana Michelazzo – c’era sempre Eliana con il trolley ed ogni volta mi diceva che dopo tornava a casa sua, in una villa enorme con piscina che era di proprietà di Simone Coppi. Loro due hanno anche cercato di accasarmi con Lorenzo Coppi, cugino di Simone Coppi, Eliana mi diceva sempre ‘dai che bello faremo le cene a quattro’, stava mentendo non può fare la vittima ora”.

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Pamela Perricciolo ha ammesso di aver creato il profilo di Lorenzo Coppi durante il periodo dell’università e di averlo usato per gioco, quindi certamente c’è lei dietro questa conversazione fatta nel 2011 con Guendalina Tavassi.

Il modus operandi della chat è lo stesso usato dai vari Simone Coppi e Mark Caltagirone: tragedie, pietismo, romanticismo e promesse di matrimonio. Il Lorenzo in questione, infatti, ha raccontato a Guendalina Tavassi di aver perso la sorella gemella di leucemia (ad Alfonso Signorini racconterà di aver perso anche la mamma di incidente stradale) e che vuole sposarla.

Fortunatamente la Tavassi non è stata un’ingenua e non avendo mai creduto al matrimonio della Michelazzo (che ogni volta si inventava scuse per non presentargli il marito) ha lasciato perdere Lorenzo, che qualche anno dopo ha corteggiato – come sappiamo – sia Sara Varone che il sopracitato Alfonso Signorini.

“Sono andata a Live Non è la d’Urso in qualità di ex amica di Eliana Michelazzo che ha tentato di prendermi in giro per 10 anni, sapevo che suo marito non esisteva e volevo vedere cosa c’era dietro. Ora l’ho scoperto. Mia matrigna è l’avvocato di Pamela Prati, è vero, ma non l’ho mai nascosto e prima di essere avvocato della Prati è stata avvocato di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. L’hanno conosciuta prima loro di me. Secondo me loro tre (si riferisce alla Prati alla Michelazzo ed alla Perricciolo, ndr) sono tutte colpevoli e la verità non è uscita fuori del tutto. Sono tutte complici e ognuna ha le sue colpe, chi più, chi meno”.



