Guillermo Mariotto commenta Chiara Ferrgani e lancia una frecciatina

Dopo il botta e risposta con Bianca Guaccero e il fuorionda (rimosso dal sito della Rai), ieri a Detto Fatto Guillermo Mariotto ha commentato Chiara Ferragni. Lo stilista le ha fatto qualche complimento e io onestamente…

Prima di chiudere la sua rubrica però Mariotto con un colpo di coda ha lanciato una shade sul matrimonio di Chiarona e Fedez.



“Diciamo che nel mondo stellare possiamo considerare la Ferragni come una super nova. Lei è una stella che brilla da poco ma che brilla tanto. Sul suo look che possiamo dire? Ne cambia 400 al giorno. Quindi è come la bambolina più famosa del mondo che puoi metterle tutte le cose, le gonnelline che vuoi. Ma questo mettere gonnelline, mettere vestitini e gioielli è diventato un affare di denaro. Chiamala sce**. Cosa potrei dirvi io della sua vita che voi già non sappiate?! Ormai sapete cosa mangia, cosa beve, come dorme, sapete tutto. Lei è la gioia dei voyeur”Al Al suo matrimonio c’erano più cellulari che invitati. Ma oggi ai matrimoni di alto livello la richiesta è categorica: bandito il cellulare. Se chiedi agli sposi perché, ti rispondono che amano vedere gli invitati parlare tra di loro”.