Gus Kenworthy e Matt Wilkas si sono lasciati – il comunicato

Gus Kenworthy e Matt Wilkas si sono lasciati. Negli anni li abbiamo visti scambiarsi un iconico bacio alle Olimpiadi invernali, provarci con la coppia formata da Ricky Martin e Jwan Yosef e condividere i loro momenti privati sui social, ma adesso è finita.

Un portavoce dello sciatore ha rivelato a People che i due non stanno più insieme, ma ha aggiunto che sono rimasti grandi amici.

“Gus e Matt si sono presi del tempo per loro stessi. Non sono più una coppia, ma si adorano e si sostengono a vicenda. Sono rimasti grandissimi amici”.

I due si sono conosciuti a novembre 2015 su Instagram e poco dopo si sono messi insieme.

“Può sembrare bizzarro che ci siamo innamorati su Instagram, ma è la verità. – ha dichiarato un anno fa Gus Kenworthy – Io l’ho visto in un film e ho pensato ‘ma che carino, è così dolce e bello’. Poi poco dopo l’ho cercato sui social e ho deciso di scrivergli. Lui mi ha risposto subito. Gli ho detto che non ero dichiarato e poi l’ho invitato a prendere un drink. Dopo poco tempo siamo usciti e non ci siamo più separati.”

La situazione dei DM di Gus in questo momento…



can gus and Matt like confirm I’m having a breakdown, okay goodnight pic.twitter.com/KjH11Kh0eR

— gay satan🌈☁️🌚 (@thehomosatan) 11 luglio 2019