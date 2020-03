Guzmán di Elite è fidanzato con una donna famosa nella vita reale (e no, non è Nadia)

Guzman di Elite, nonostante i baci in bocca dati a Polo nel backstage della serie, nella vita reale non è fidanzato con lui ma con una bellissima ragazza molto nota al pubblico spagnolo (..e no, non è neanche Nadia interpretata da Mina El Hammani).

Miguel Bernardeau è infatti fidanzato con la cantante Aitana famosa in Spagna per aver partecipato nel 2017 alla nona edizione di Operación Triunfo, pubblicando il suo primo singolo nel gennaio dell’anno successivo ed ottenendo immediatamente un grande successo, tanto da raggiungere la vetta della classifica di vendita.

Ecco alcune loro foto:

Visualizza questo post su Instagram Que problemita? Un post condiviso da Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau) in data: 17 Ago 2019 alle ore 8:55 PDT