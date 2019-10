Hailey Baldwin non ha preso bene l’uscita del singolo di Selena Gomez dedicato a Bieber – la reazione

Ieri Selena Gomez ha rilasciato il suo nuovo singolo, Lose You To Love Me e in moltissimi (me compreso) hanno pensato fosse dedicato a Justin Bieber. Nel brano la popstar dice addio al suo amore e lo rimprovera di averla sostituita in due mesi (Justino si è messo con Hailey due mesi dopo la fine della storia con la Gomez).

Circa un’ora dopo l’uscita del brano, Hailey ha pubblicato una storia Instagram con lo screenshot del singolo “I’ll Kill You” (ti ucciderò) di Summer Walker. Nel pezzo la rapper avverte le altre donne di non mettersi in mezzo tra lei e il suo compagno: “Try to come between us, it won’t end up good” (“Prova a metterti in mezzo, non finirà bene”).

Molti fan di Selena Gomez hanno letto in questa storia una sorta di minaccia. Migliaia di persone sui social hanno attaccato Hailey, accusandola di aver minacciato l’ex fidanzata di suo marito. La ragazza ha è intervenuta ed ha cercato di placare la polemica: “Per favore, basta con queste cose senza senso. Non c’è una ‘risposta’. Queste sono cavolate“.



B!tches lo screen di “I’ll Kill You” è stato una coincidenza?Personalmente credo che…

hailey Baldwin a parte, Selena ha svelato il significato della canzone.

“Questa canzone è stata ispirata dalle cose che sono successe nella mia vita da quando ho rilasciato il mio ultimo album. Voglio che la gente percepisca la speranza e la consapevolezza che si può uscire dalle situazioni più forti e in una versione migliore di noi stessi”.

Selena Gomez: la traduzione di “Lose You To Love Me”

Mi avevi promesso il mondo e ci ho creduto

ti ho messo al primo posto e lo hai adorato

hai dato fuoco alla mia foresta

e l’hai lasciata bruciare

hai cantato fuori sincro il mio ritornello

perché non era il tuo

Ho visto i segni e li ho ignorati

gli occhiali rosa fanno vedere le cose distorte

hai dato fuoco ai miei propositi

e li ho lasciati bruciare

Ci sei andato giù pesante a ferirmi

quando non eri tu.

Ci siamo sempre andati incontro ciecamente

avevo bisogno di perderti per trovarmi

questo ballo mi stava uccidendo lentamente

avevo bisogno di odiarti per amarmi

Ho dato tutta me stessa e tutti lo sanno

mi hai buttata giù e adesso si vede

in due mesi ci hai sostituito

come se fosse facile

facendomi credere che lo meritassi

e pensare di guarire

Ci andremo incontro sempre ciecamente

avevo bisogno di perderti per trovarmi

questo ballo mi stava uccidendo lentamente

avevo bisogno di odiarti per amarmi

Ti ho messo al primo posto e ti è piaciuto

hai dato fuoco alla mia foresta

e l’hai lasciata bruciare

hai cantato fuori sincro il mio ritornello

Avevo bisogno di odiarti per amarmi

e adesso è un addio, è un addio per noi.