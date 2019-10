Halloween 2019: Kylie Jenner e Stassie sono Britney e Madonna ai VMA 2003

Halloween si avvicina e i vip hanno già iniziato a mascherarsi. Ieri sera Kylie Jenner e la sua migliore amica Stassie si sono travestite da Britney Spears e Madonna agli MTV Video Music Awards 2003. Le due ragazze hanno anche immortalato il famosissimo bacio tra le due regine del pop.

Costumi e look ben fatti, ma ovviamente siamo lontanissimi dalla perfezione delle originali, che con quel bacio hanno fatto la storia del pop.

Kylie Jenner and her BFF Stassie recreated Madonna and Britney Spears’ infamous kiss at the 2003 #VMAs for Halloween. 🎃 pic.twitter.com/omHHpP0PIc

