Happy Bitchy-Day – il blog compie 10 anni

BitchyF oggi compie 10 anni. Cifra tonda. Un decimo di secolo. Un bambino in quinta elementare, praticamente.

Era il 2 dicembre di un decennio fa, infatti, quando sulla piattaforma gratuita Blogger pubblicai il primo articolo di quello che volevo fosse un blog ironico, pungente ed altamente personale (da qui la scelta di inserire la ‘F’: l’iniziale del mio nome ‘Fabiano’).

Le notizie che preferivo erano quelle popparole, seguite da quelle trash-televisive, senza dimenticare il mondo LGBT, il trash ed i manzi. Ad oggi quest’ultimi sono emigrati ed evoluti nel più completo e da me super amato BitchyX, mentre le altre categorie sono sempre presenti.

Per circa due anni e mezzo BitchyF è rimasto su Blogger, conquistando il punto it nell’estate del 2012 quando è nato ufficialmente BitchyF.it, così come lo conoscete oggi tutti.

E dopo aver festeggiato insieme i sei, i sette, gli otto ed i nove anni…



Oggi festeggiamo il DECIMO compleanno di BitchyF.

10 anni sono un pezzo di vita e BitchyF a me la vita l’ha decisamente stravolta, in positivo, sia sul piano professionale che su quello umano.

Rimanendo però in ambito di compleanno vi posso annunciare che dopo tre anni di dominio romano, gli ultimi dodici mesi hanno visto Milano come città più affezionata a BitchyF, seguita da Roma e Napoli. Le tallonano Torino e Bologna (stabili), Catania (che sale di tre posizioni) e Firenze (che scende di una). Chiudono la top10 Bari, Palermo e Verona (che prende il posto di Venezia).

Ben due città sicule in classifica. Siciliani, siete i migliori.



La fascia d’età più attiva è quella che va dai 25 ai 35 anni, seguita da quella che va dai 35 ai 45 anni. Scendono i millennials, battuti addirittura dagli over 50. Insomma, per restare in ambito LGBT, BitchyF è super cliccato dai daddies ma poco bazzicato dai twinks, che sono migrati in massa su BitchyX.it.



Ed ora lasciatemi gongolare un po’, mi avete preparato il caffeuccio?



Le visualizzazioni, nonostante un anno a basso contenuto di trash (ridatemi il Grande Fratello Vip), sono rimaste perfettamente stabili rispetto allo scorso anno e fra gli articoli più apprezzati ci sono una lite di Maria De Filippi a Uomini e Donne, il messaggio di Barbara d’Urso a Tina Cipollari e Fabio Rovazzi che parla della rottura con Fedez.



Adesso ho finito di gongolarmi, torno a ringraziarvi.

Tanti auguri, BitchyF.

Vi voglio davvero bene, Fabiano.