Harry Potter: J.K. Rowling scrive un dolce messaggio all’Italia

La saga di film di Harry Potter in queste settimane di quarantena è stata riproposta (con enorme successo di share) da Italia 1 e proprio ieri la scrittrice J.K. Rowling ha rivolto un messaggio ai suoi fan italiani.

Venuta a conoscenza della messa in onda dei film ispirati ai suoi libri, J.K. Rowling ha scritto:

Ecco il tweet:

We’re all rooting for Italy in the UK. We know how hard this virus has hit you. Sending you loads of love… the way Italians have supported each other is an inspiration. ❤️🇮🇹 https://t.co/SKAwWma90N

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 26, 2020