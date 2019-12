Harry Styles pubblica il nuovo album Fine Line (con una sorpresa a luci rosse)

A distanza di due anni dal suo primo album da solista, Harry Styles è tornato con un nuovo disco. Anticipato dai singoli Lights Up, Watermelon Sugar e Adore You, oggi il cantante britannico ha rilasciato Fine Line.

Con questo progetto Harry si allontana ancora di più dal pop che confezionava insieme ai suoi compagni quando era negli One Direction.

Così come successo per molte altre popstar (vedi Madonna con Madame X o la Cabello con Romance), anche in Fine Line non mi pare ci siano palesi hit e mi danno ragione i risultati dei singoli nella classifica inglese e in quella italiana. Il disco ha comunque diversi brani interessanti, i miei preferiti sono: Falling, Golden e Lights Up.

Ascolta Fine Line, il nuovo album di Harry Styles.



In Fine Line c’è anche una sorpresa, una foto di Harry come mamma l’ha fatto (qui).

I video musicali di Lights Up e Adore you.

IO PENSO CHE VADA DATO UN OSCAR PER QUESTI DUE CAPOLAVORI #FineLine pic.twitter.com/HpXTkjsQHe — Scorbutica // FINE LINE 🥝🍉 🍒WALLS ◟̽◞̽ (@cazzonesobro) December 12, 2019

Prendete e ascoltate tutti

Questo è la nuova bibbia ! Rendiamo grazie a Harry per questo capolavoro#FineLine (creata da me) pic.twitter.com/rtrs3yIgeL — Mirco (@Spino_1993) December 12, 2019