Se sei di Viterbo ben presto potrai essere concittadino di Harry Styles dato che secondo quanto riportato dal portale Very Inutil People, il cantante avrebbe comprato una casa proprio nella città laziale.

“Una nostra fonte ci rivela che il 25enne artista britannico è rimasto stregato dal Bel Paese a tal punto di decidere di acquistare un immobile. A fungere da intermediario di questa inaspettata compravendita sarebbe stato il suo amico Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, con cui Harry ha visitato il luogo due volte, nei mesi scorsi”.

L’abitazione si troverebbe in Via Madonna della Maestà, a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo. L’edificio sarebbe però attualmente in fase di ristrutturazione e vanta un enorme giardino con vista sulla Valle dei Calanchi. La casa apparteneva ad una anziana signora che era solita aprire le porte ai turisti.

Very inutil people ha dichiarato che Harry styles ha comprato casa in Italia e vi state adirando per la sua privacy.

Vi informo che il passaggio di proprietà di beni immobili è soggetta a pubblicità, si tratta perciò di una notizia di pubblico dominio. Nessun atto illecito. Amen. — leo (@loujsstattoo) January 6, 2020