“Harry Styles e Louis Tomlinson si baciano”: le fan esultano per due video finiti on line e interviene Fedez

Sì b!tches, avete letto bene il titolo e no, non è un vecchio articolo del 2014 finito per errore nella home page di Bitchy F. Ieri notte sono finiti su Twitter due video degli One Direction in cui le directioner sostengono si vedano dei baci tra Harry Styles e Louis Tomlinson. In poche ore l’hashtag #Larry è volato tra le tendenze con ben 250.000 tweet.

Io ho rivisto decine di volte le clip in questione, ma per quanto mi sia sforzato, al massimo sono riuscito a intravedere lo gnomo con l’ascia di Mistero.



Le Larry shipper però sono definitivamente impazzite quando Fedez ha ritwittato questo…

Federico (proprio come me) non è riuscito a prendere sonno dopo la notizia CHOC del comeback del fenomeno Larry su Twitter.

Ziam, Larry, 1D, directioner complottare e i video sfocati. Mi era mancato terribilmente tutto questo!



Non riesco a prendere sonno — Fedez (@Fedez) April 25, 2020

LARRY

HO AUMENTATO LA TRASPARENZA E SI VEDE CHIARAMENTE pic.twitter.com/cTRZvFzdcY — queen c 🍑 (@larrjsdaughter) April 25, 2020

CIAO RAGAAAAA LARRY È REALE CIAOOOOO CIAOOOOO pic.twitter.com/RmXWa9ZS9N — 𝖆𝖓 𝖆𝖗𝖗𝖔𝖌𝖆𝖓𝖙 𝖘𝖔𝖓 𝖔𝖋 𝖆 𝖇𝖎𝖙𝖈𝖍 (@harrymelonwater) April 25, 2020

Scusate.

Noccapito.

Fermate il gioco.

Ho milioni di mental breackdown Larry in corso.#Larry pic.twitter.com/AWE0YYCf6Z — alwaysvu (@tommoisadarling) April 25, 2020

Mi stavo beatamente facendo i cazzi miei guardando Netflix, decido di andare a dormire alle 2:30 ma prima, come da routine, entro su Twitter per vedere se ci sono news

ED ECCOME CHE CI SONO

MI STATE DICENDO CHE DOPO 10 ANNI ABBIAMO IL BACIO LARRY ?

SERIAMENTE pic.twitter.com/ZW0zvoWlgs — i’m a clown ◟̽◞̽ 💚💙 🌻🏳️‍🌈 (@tpwkfckingidiot) April 26, 2020

Cioe fatemi capire in nemmeno un ora due baci dei larry?? E dovrebbe essere casuale??? Ve lo dico io qua ci stanno preparando al coming out

Siete pronte clowns??? 🤡 pic.twitter.com/RrwYC3FQH2 — 𝚠𝚊𝚕𝚕𝚜_𝕓𝕣𝕖𝕒𝕕_𝚛𝚊𝚒𝚖𝚋𝚘𝚠𝟚𝟠 ◟̽🐻◞̽ (@boobear_rainbow) April 25, 2020