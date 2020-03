Harry Styles: “Sono in quarantena e sto imparando l’italiano”

Proprio come noi comuni mortali, anche le celebrità sono chiuse in casa a causa della pandemia del CoronaVirus. Tra i vip c’è chi fa tutorial di trucco, chi canta nelle live Instagram e chi preferisce imparare nuove lingue. Harry Styles in una recente intervista rilasciata alla BBC Radio ha dichiarato che sta imparando l’italiano e sta seguendo delle lezioni on line per la lingua dei segni. Questa non è una grande sorpresa, visto che Harry ha sempre detto di amare il nostro paese.

“È difficile ma va bene così: sono fortunato ad essere con i miei amici nel nostro piccolo mondo di auto isolamento. È un periodo molto strano ma stiamo attenti, ascoltiamo musica, facciamo dei giochi, qualche maschera al viso… le classiche cose da quarantena. Ora è il momento perfetto per imparare nuove cose o provare nuovi hobby. Non abbiamo altro che tempo. Io sto imparando l’italiano e seguendo qualche lezione di lingua dei segni”.

Io direi di iniziare da un semplice “ti amo”, che fino a qualche anno fa per Harry Styles era “ti ano“.

.@Harry_Styles told BBC radio 1Xtra Residency that he’s learning Italian and sign language in quarantine. The singer also revealed that Mac Miller’s “Blue World” is his quarantine track of choice. pic.twitter.com/ACywi79G1w — Pop Crave (@PopCrave) March 20, 2020

Alla fine di questa quarantena mi aspetto un Harry Styles che parli italiano perlomeno meglio di Antonio Cassano. — Free As A Bird (@Nowhere_Dumb) March 21, 2020

Harry Styles che impara l’italiano in quarantena…. pic.twitter.com/vhYkiUK7x7 — Paolo🌨️ (@Ic3lad) March 20, 2020

Fonte: R101.