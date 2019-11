Harry Styles prende in giro Zayn e fa arrabbiare molte directioner

Sabato scorso Harry Styles è stato ospite al Saturday Night Live dove ha cantato Lights Up ed ha presentato il suo nuovo singolo Watermelon Sugar.

Tra una canzone e l’altra il cantante ha anche nominato i suoi ex compagni degli 1D ed ha lanciato una mezza shade a Zayn.

“Sono stato uno degli One Direction. Adesso però sono un solista, ma sarebbe bellissimo se i ragazzi fossero qui, ma non ci sono. Amo quei ragazzi, sono come dei fratelli, Liam, Niall, Louis e….Ringo”.

Ovviamente Harry Styles ha citato il batterista dei Beatles, visto che è stato il primo a lasciare la band britannica, così come ha fatto Zayn con gli One Direction.

Nonostante fosse una battuta, migliaia di directioner se la sono presa ed hanno attaccato Harry. Fortunatamente altre hanno riso per quanto detto dal cantante inglese.

Harry Styles gives shout out to his former One Direction groupmates on #SNL:

“I love those guys. They’re my brothers. Niall, Louis, Liam and…mmm oh— Ringo!” pic.twitter.com/TEMZT6C7Mr

