Heather Morris di Glee scrive alla Polizia in merito alla scomparsa di Naya Rivera: “Sono una sua amica…”

Continuano le ricerche sul lago Piru per trovare Naya Rivera, la Polizia ieri sera su Twitter ha fatto sapere che dopo una pausa notturna avrebbero ripreso le operazioni stamani. Tra i tanti tweet in risposta c’era anche quello di una delle protagoniste di Glee, Heather Morris, collega e amica di Naya.

‘Brittany’ ha fatto sapere che lei e un piccolo gruppo di amici vogliono aiutare la Polizia con le operazioni di ricerca, perché altrimenti si sentirebbero inutili.

My name is Heather Morris, I’m Nayas close friend and co-worker, and I’m trying to conduct an on foot search and rescue mission along with a small group of friends at Lake Piru. I understand your team is doing EVERYTHING in their power, but we are feeling helpless, powerless and

— heather (@HeatherMorrisTV) July 12, 2020