Heather Parisi lancia un macigno contro Lorella Cuccarini

Poche ore fa durante la presentazione dei palinsesti Rai è stato ufficializzato che sarà Lorella Cuccarini la nuova conduttrice de La Vita In Diretta.

“Saranno Lorella Cuccarini e Alberto Matano a dirigere le danze occupando il pomeriggio rivoluzionato della prima rete Rai. La nuova edizione de La vita in diretta andrà in onda a partire dal 9 settembre alle 16.50.”

Puntuale è arrivata la frecciatina (che in questo caso è un macigno) di Heather Parisi. La ballerini ha scritto su Twitter che di questi tempi fare dichiarazioni sovraniste aiuta, molto.

“Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto.”

Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto. #heatherparisi #sovranismo — Heather Parisi (@heather_parisi) 9 luglio 2019

Non è la prima volta che Heather lancia shade a Lorella Cuccarini. Lo scorso gennaio le due si sono punzecchiate sui social.

H: “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste.”

L: “Noto con piacere che H non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”: come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia – per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si – continua ad occuparsi, twittando da paradisi ‬fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo…”

H: “Noto con dispiacere che per qualcuna, democrazia significa “l’ignoranza mia vale quanto la conoscenza tua”. A costei dico, HK non è nella lista dei paradisi fiscali del ministero dell’economia e un americano, ovunque viva, paga sempre le tasse in USA. Ah saperlo? Ora lo sai! H*”