Heather Parisi attaccherà Lorella Cuccarini a Verissimo e farà arrabbiare un altro vip – i retroscena sull’intervista

Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo di sabato scorso ha annunciato uno degli ospiti che avrà in studio con lei il 26 ottobre: “Siamo arrivati alla fine di questa puntata, perciò ringrazio tutti gli ospiti che oggi si sono raccontati qui da noi. Vi dico almeno uno degli ospiti della prossima puntata, si tratta di Heather Parisi.”

Ieri però Giuseppe Candela su Dagospia ha rivelato qualche retroscena sull’intervista alla ballerina allergica al sovranismo. Pare che Heater Parisi tornerà a lanciare qualche shade a Lorella Cuccarini e sembra anche che non risparmierà qualche colpo per Pippo Baudo. Candela ha anche svelato che l’ospitata di Heather è stata registrata ben 10 giorni fa.

“‘Hater’ Parisi e’ sbarcata in Italia per partecipare alla puntata di ”Verissimo” che andrà in onda sabato prossimo. L’ospitata annunciata da Silvia Toffanin è stata registrata circa dieci giorni fa – la ballerina ha lanciato nuove frecciatine a Lorella Cuccarini e i beniformati assicurano che nemmeno Pippo Baudo gradirà l’intervista. – si legge su Dagospia – Quanto avrà incassato la Parisi per i suoi sfoghi a favor di telecamera?”

Arriveranno delle shade sugli ascolti non brillanti de La Vita in Diretta?

Una cosa è certa: la Parisi mi ha comunque stupito, visto che mi aspettavo i suoi tweet al vetriolo sui dati auditel della sua collega sovranista. Per adesso si è trattenuta.

I tweet di Heather Parisi su Lorella e Pippo.

Quando secondo Pippo ero “un po’ grassottella” …

Ah, boccuccia mia statti zitta … che se inizio… H* #heatherparisi pic.twitter.com/K8VOMhvbDl — Heather Parisi (@heather_parisi) May 30, 2019