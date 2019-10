Heather Parisi a Verissimo parla di Lorella Cuccarini e la spara grossa

Come avevano svelato le anticipazioni di Verissimo, Heather Parisi alla corte di Silvia Toffanin ha parlato di Pippo Baudo e anche – ovviamente – di Lorella Cuccarini. La conduttrice le ha chiesto di commentare il suo rapporto con la donna più amata dai sovranisti. Hather Parisi ha detto che per lei Lorella è indifferente e che non l’ha mai incontrata dietro le quinte del programma ‘Nemica Amatissima’.

“Perché dobbiamo parlare di “santa subito”? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma “Nemica Amatissima” non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”.

Hether mi sta tanto simpatica, ma dire che Lorella per lei è indifferente…



Ripercorrendo, invece, i momenti più belli della sua vita professionale, a Silvia Toffanin che le chiede se l’incontro con Pippo Baudo sia stato la sua fortuna, la ballerina americana risponde: “La mia fortuna? No, la mia fortuna sono stati il mio talento e la gavetta che ho fatto. Secondo me, senza la gavetta e il sacrificio non vai da nessuna parte”.