Oltre Lizzie McGuire tornerà anche High School Musical (ma senza Zac Efron)

Da fine anno il colosso di Netflix avrà come diretto competitor quello di Disney + che debutterà con un catalogo di oltre 300 film di Walt Disney, l’intero franchise di Star Wars (sia serie tv che film) e tutte le trenta stagioni de I Simpson, senza dimenticare i recenti film degli Avengers e l’inedito live action di Lilly e il Vagabondo con Justin Theroux e Tessa Thompson.

Oltre a loro tornerà anche Hilary Duff con una nuova stagione di Lizzie McGuire a distanza di quindici anni dall’ultima puntata del 2004 e High School Musical, ma questa volta senza Zac Efron e Vanessa Hudgens.

Il ritorno di High School Musical (che porta come sottotitolo The Musical – The Series) sarà una serie a tutti gli effetti ed avrà 10 episodi in ognuno dei quali i protagonisti canteranno una canzone dei primi tre film ed un loro inedito. Nel cast – come già detto – non ci sarà Zac Efron bensì una nuova classe di adolescenti. Fra i protagonisti ci sono Joshua Bassett (“Grey’s Anatomy”), Olivia Rodrigo (“Bizaardvark”), Matt Cornett e Dara Renee (“Freaky Friday”), Kate Reinders (“Wicked”), Sofia Wylie (“Andi Mack”) e Julia Lester (“Mom”).

High School Musical debutterà il 12 novembre, anche se molti fan della serie ‘originale’ non sembrerebbero aver preso bene questo rebot in salsa 2019.