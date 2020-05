Hola Kitty, ecco il nuovo singolo di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è tornata con un nuovo singolo dopo la fortuna riedizione di Twerking Queen – El Resto Es Nada che conteneva il brano sanremese (in italiano ed in spagnolo) e la collaborazione con Myss Keta sulle note di Non Succederà Più.

Anche il nuovo singolo della Lamborghini, Hola Kitty, è in collaborazione con il rapper Bizzey e con LA$$A.

Una sonorità inedita per Elettra, che punta sempre più al mercato internazionale.

Hola Kitty riuscirà a sfondare in Italia e America Latina?