Ecco cosa ha detto Hollande a Carla Bruni per stupirla tanto ai funerali di Chirac

Lo scorso 30 settembre nella chiesa di Saint Sulpice a Parigi si sono tenuti i funerali di Jacques Chirac, presidente della Francia dal 1995 al 2007. Durante la diretta tv l’ex presidente Francois Hollande si è avvicinato a Carla Bruni Sarkozy e le ha detto qualcosa. L’ex première dame ha fatto una faccia scioccata, tanto da scatenare la curiosità dei francesi che stavano guardando la tv.

Cosa ha detto Hollande alla Bruni? A svelare il mistero c’ha pensato proprio proprio l’ex segretario del Partito Socialista francese in una trasmissione:

“La realtà è molto più triste e semplice – ha detto l’ex Capo di Stato – Mi ha posto la domanda che molti avevano in mente: ‘Perché Bernadette Chirac non era presente durante la cerimonia in chiesa?’. Le ho risposto che le sue condizioni non le hanno permesso di essere lì e che tutto è stato molto difficile per lei. Questo probabilmente ha scatenato una reazione umana e credo sincera. Questo è il motivo dell’espressione sconvolta di Carla Bruni”.