Chi è Hunter Schafer, icona diritti LGBT e attrice rivelazione in Euphoria

Capelli biondissimi e occhi color ghiaccio: Hunter Schafer ha stregato il pubblico di Euphoria, non solo col suo aspetto etereo e il look stravagante esibito negli episodi della serie tv, ma anche col suo talento. Per lei è stata la prima volta su piccolo schermo, un debutto da attrice che ha convinto e conquistato tutti. Solitamente lei è abituata alle passerelle, su cui sfila da diversi anni, ma la prova dietro la macchina da presa è andata a buon fine.

Su Instagram è seguita da oltre 850 mila follower. La sua descrizione, breve e concisa, è: “Lei/Loro”. Riassume così il suo modo di essere al mondo. Nel sesso maschile attribuitale dall’anagrafe non si è mai riconosciuta. Si dichiara orgogliosamente una donna transessuale.

Hunter Schafer: famiglia e carriera

Classe 1999, la modella e attrice è nata a Raleigh, nella Carolina del Nord. La sua carriera è iniziata circa due anni fa, insieme alla famosa Elite Model Management. Questa è tra le più importanti agenzie di moda a livello mondiale. Dal 2017 ad oggi la sua fama è cresciuta in maniera esponenziale. Ha sfilato per famosissimi brand: Dior, Versus Versace, Emilio Pucci, Tommy Hilfiger, Miu Miu.

Hunter Schafer: attivismo

Hunter Schafer è una vera e propria icona per la comunità LGBTQ+. Oggi ha 20 anni, ma già a 17 aveva intrapreso una battaglia che l’aveva fatta finire sotto i riflettori. Si era opposta all’imposizione dell’uso dei bagni pubblici a seconda del sesso di nascita.

Un tema a lei caro, non essendosi mai riconosciuta nel sesso maschile ed essendo fortemente contraria all’idea del gender. Lo ha ribadito di recente anche in un’intervista rilasciata al New York Times:

Sto cercando di decostruire l’idea di gender, usare i privilegi e la visibilità che mi sono concessi come modella per puntare un riflettore su questa tematica. Non so se mi posso definire un’attivista solo perché parlo del mio essere trans. Anche se questo a volte può essere visto come attivismo, perché solo esistere come trans a volte è abbastanza duro. Siamo in prima linea in una rivoluzione che vedrà l’identità di espressione avere il sopravvento sulle etichette che ci vengono assegnate alla nascita. L’autoidentificazione avrà la priorità sulla percezione. Il gender cadrà definitivamente.

Hunter Schafer in Euphoria è Jules

Per la costruzione del personaggio di Jules, l’attrice ha collaborato attivamente col regista Sam Levinson, affinché ne risultasse una figura il più aderente possibile alla sua e a quelle esperienze realmente vissute in quanto transgender.

Ombretti color pastello, capelli rosa, glitter sulle guance, look da cartoon girl, zainetto di peluche: lo stile di Jules ha catturato subito l’attenzione, ma il vero focus che ha conquistato il cuore del pubblico è stato il suo doloroso percorso di transgender, attraverso relazioni spesso violente, incontri pericolosi e la difficile accettazione in famiglia.