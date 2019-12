I 10 programmi televisivi più seguiti del 2019

L’anno sta per concludersi ed il portale Novella 2000 ha stilato la lista delle dieci trasmissioni televisive andate in onda nel 2019 ad aver ottenuto una media share più alta. Insomma, quali sono i dieci programmi tv più visti degli ultimi dodici mesi?

Tutti i più seguiti sono andati in onda sulle due reti ammiraglie, Rai Uno e Canale Cinque. Sette sono stati prodotti da Mediaset e solo tre da mamma Rai, fra cui il Festival di Sanremo che come ogni anno resta la trasmissione televisiva più guardata, commentata, discussa e amata. In Top10 ben 6 programmi sono stati prodotti da Maria De Filippi, vera regina indiscussa della televisione.



I 10 programmi televisivi più visti del 2019

1) Festival di Sanremo (Rai Uno) con Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Media share del 49,38%.

2) Tu Si Que Vales (Canale Cinque) con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Media share del 23,39%.

3) C’è Posta Per Te (Canale Cinque) con Maria De Filippi. Media share del 23,39%.

4) Temptation Island (Canale Cinque) con Filippo Bisciglia. Media share del 23,23%.

5) Amici di Maria De Filippi (Canale Cinque) con Maria De Filippi. Media share del 22,56%.

6) Ballando con le Stelle (Rai Uno) con Milly Carlucci. Media share del 22,10%.

7) Grande Fratello 16 (Canale Cinque) con Barbara d’Urso. Media share del 19,74%.

8) Tale e Quale Show (Rai Uno) con Carlo Conti. Media share del 19,68%.

9) Temptation Island Vip (Canale Cinque) con Alessia Marcuzzi. Media share del 19,19%.

10) Amici Celebrities (Canale Cinque) con Michelle Hunziker e Maria De Filippi. Media share del 18,22%.