I concorrenti del GF Vip pensano che questa edizione sia un grosso successo (la colpa è di Maria De Filippi)

Qualche giorno fa Valeria Marini ha rivelato ai suoi coinquilini che il Grande Fratello Vip non finirà più a marzo, ma a fine aprile. I ‘vipponi’ non hanno preso bene la notizia e qualcuno ha anche pensato di ritirarsi. Ieri notte Fabio Testi ha confessato a Licia e Antonella di aver parlato con gli autori in confessionale ed aver chiesto loro quando finirà il reality. Il GF ha detto all’attore che non c’è ancora una data fissata per la finale. Proprio queste parole hanno fatto pensare ad Antonella e Licia che il GF Vip 4 stia avendo un enorme successo.

“Sta talmente andando bene, che loro stanno prolungando il programma. – ha detto Licia – Sentito che anche Maria De Filippi ha detto che è un grande successo? Nella clip di Pago e Serena Maria ha detto che il GF Vip sta andando benissimo”.

L’Elia è sembrata essere d’accordo con l’amica: “Sì è vero lo ha detto. Ma ovvio che vada bene“.

La clip di cui parla Licia è quella andata in onda due settimane fa, quando Alfonso Signorini è andato a Uomini e Donne ad indagare sul rapporto tra Serena Enardu e Alessandro Graziani. In quell’occasione Kween Mary ha presentato Alfonso presentando il GF Vip 4 sta andando molto bene.

“Sta andando in onda il GF Vip, tra l’altro con molto successo”.

In realtà questo ‘grosso successo’ non c’è ed è evidente a tutti, ma è anche vero che non mi sento di bacchettare nessuno. Non mi spiego come quella noia del GF Vip 3 sia andato (leggermente) meglio di quest’ultima edizione. La puntata di lunedì scorso è stata davvero ricca, eppure ha raggiunto i soliti 3,4 milioni di telespettatori e il 18,3% di share.

#GFVIP sono convinti che il GF stia andando bene ……MH — cx.nunez.cx 🌈 (@cx_drm) March 1, 2020