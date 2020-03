I Fatti Vostri: tirano in ballo Ariana Volpe e Magalli resta spiazzato

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non sono esattamente bff, lei anche al GF Vip ha parlato chiaramente dei rapporti complicati con il conduttore di Rai Due.

Durante una delle ultime puntate de I Fatti Vostri è stata tirata nuovamente in ballo Adriana e a farlo c’ha pensato la madre di Maria Teresa Ruta, che era in collegamento con lo show.

Magalli visibilmente spiazzato dalla domanda della signora, ha risposto:”Ma che mi fa le interviste lei adesso? Ho capito di chi parla ma quella bionda ha altri problemi più seri adesso“.

La risposta di Giancarlo dire che è stata perfetta, zero polemiche e frecciatine, ma solo la verità. Adriana infatti in questo momento non credo proprio che stia pensando alle catfight con Magalli.



“Le ho anche mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni e, per carità, la giustifico e capisco tutto. Spero che un giorno faremo pace, ma l’unica cosa era riuscire a separarsi perché insieme non stavamo bene. Ci siamo riusciti e questo ha dato maggiore serenità a entrambi”.

📣 Giancarlo Magalli e le dichiarazioni su #AdrianaVolpe : “Ho mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni. Non la odio, non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace” 👇 #SettimanaVentura @simo_ventura pic.twitter.com/lOyfrXb92D

“Noi avevamo il record d’ascolto di tutto il daytime, avevamo lo share più alto. Perché cambiare un gruppo che funziona? Le rubriche che trattavo funzionavano benissimo e prendevano punti.

Lui già al terzo anno aveva iniziato a dire ‘basta io con lei non lavoro più, bisogna cambiare, non ci sono novità. Se facciamo una conferenza stampa cosa annunciamo come novità?’. Ma il programma era strutturato come un giornale, con la pagina dell’oroscopo, della cucina, di attualità. L’immagine era quella, ma i contenuti cambiavano sempre. I rapporti tra me e lui si sono quindi incrinati.

Negli anni lui me ne ha fatte tantissime. Io lavoravo con lui da 7/8 anni, sono durata, sono l’unica. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Lui le cambiava. Ti dico, nomi come Mara Carfagna, Matilde Brandi. tutte duravano pochissimo, in modo tale da ‘gira la ruota e avanti un’altra’.

Da quando ho riposto alle sue provocazioni non mi ha più guardato in faccia e non mi ha più voluto…ha continuato a dire ‘io con questa non lavoro più’. Tanto è vero che la Rai sente l’esigenza di spostarmi. Ma attenzione, io faccio subito una querela”.