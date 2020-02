I Me Contro Te rifiutano Sanremo: il motivo non convince

Fino a oggi i Me Contro Te erano dati quasi per certi come ospiti a Sanremo 2020. Molte testate giornalistiche avevano parlato dell’ospitata di Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia), ma oggi i due ragazzi in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera hanno spiegato che non saliranno sul palco dell’Ariston. Il motivo di questo 2 di picche? Gli impegni con il loro tour.

“A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perché siamo in pieno tour. […] Partecipare in gara in futuro? Oddio, ci mette un po’ ansia: vediamo la musica come uno dei nostri progetti ma non siamo cantanti, nemmeno attori o scrittori. Ci vediamo più come degli intrattenitori”.

Sul social in molti hanno mostrato qualche perplessità in merito a queste dichiarazioni. Davvero un evento per incontrare i fan può mettere in secondo piano il Festival di Sanremo?

In ogni caso non credo che i telespettatori con più di 8 anni di età si dispereranno per questa notizia. Anche perché questi due youtuber non erano proprio in linea con un Festival musicale importante come Sanremo.

I Me Contro Te hanno annullato l’ospitata a #Sanremo2020. Ma che centrano loro con Sanremo? — cataldo (@cataldodarker) February 3, 2020

Chi si indigna per i testi di Junior Cally non ha mai visto un video dei Me contro te.#Sanremo2020 — LauraV. (@Vatuttobene_) January 20, 2020