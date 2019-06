I vizi dei vip: dal lusso al divertimento sfrenato

Che si voglia o no, che si critichi il mondo patinato della TV oppure che si sia appassionati e fedelissimi di certi programmi televisivi, il mondo delle stelle del piccolo schermo – dagli attori alle soubrette, per arrivare ai presentatori – fa comunque parte della vita contemporanea e, in un modo o nell’altro, anche se si è parzialmente scettici o disinteressati, si viene in contatto con questa realtà, da un meme di Facebook oppure dalle chiacchiere di un amico, come nel caso della recente vicenda a sfondo sentimentale che ha visto protagonista Pamela Prati, magari da un telegiornale o da un quotidiano.

I vip, del resto, sono una categoria ampia, che oggi comprende a pieno titolo anche i politici, le regine, le principesse, gli eredi al trono, i capi di stato, gli imprenditori e, data la portata del fenomeno dei social network, anche la gente comune, che fa a gara per accaparrarsi almeno un minuto virtuale di celebrità.

E, se alcuni fanno parlare di sé per vicende di cronaca poco qualificanti, dai presunti furti di capi di abbigliamento o altra merce dei negozi – che accomunano, stando alle cronache, cantanti nazionali come Marco Carta ad attrici e cantanti del calibro di Winona Ryder, Britney Spears e Lindsay Lohan – altri vip sono invece al centro delle cronache per la loro capacità di dettare le regole della moda.

Basti pensare a Melania Trump, alla regina d’Inghilterra o magari a Lady Gaga: ogni cambio d’abito per queste celebrità diviene motivo dei titoli principali di notiziari e quotidiani internazionali, fino a diventare addirittura una vera e propria tendenza, come del resto la storia ci insegna, dal mito di Grace Kelly fino al bon ton indimenticato di Jackie Kennedy.

A volte il successo è però anche legato a dei vizi oppure a delle passioni particolari, di vario genere, che accomunano i vip di tutti i tipi e che spesso e volentieri fanno discutere e talvolta indispettiscono, ma comunque incuriosiscono, in quanto sono in ogni caso lo specchio di una società composita e tutta da decifrare.

I cosiddetti vizi, si sa, appartengono a tutte le persone senza discrimine, ma molte componenti, specialmente quella economica – per chi ha sempre avuto un alto tenore di vita – così come la volontà di tornare alla ribalta delle cronache, possono fare la differenza per i divi del piccolo e del grande schermo.

I piccoli vizi “sani” e legali sono dunque parte della vita di tutti, con le giuste proporzioni e nel rispetto della salute personale e familiare e della vita sociale, dal piacere della tavola fino a quello del gioco: specie in questo ultimo caso, in particolare se si tratta di casinò, conviene agire nel rispetto della legge – magari dando un’occhiata a affidabile.org per essere più sicuri, oppure ad altri siti affini- . E lo stesso vale per altre attività ludiche, verso le quali alcuni vip hanno anche la responsabilità del cosiddetto “esempio”, specie verso le giovani generazioni, data la risonanza mediatica di certe azioni, all’epoca dei social.

Dal gioco al cibo: le passioni delle star





Ecco dunque una classifica dei piaceri delle star, ai quali i personaggi famosi di ogni tipo non possono rinunciare e per i quali hanno conquistato le copertine dei giornali scandalistici e di gossip, ma anche le più serie cronache nazionali.

Le categorie sono le più svariate, e, con le dovute differenze, vanno dalle barche di lusso fino alle automobili, passando per gli accessori fashion dei propri amici a quattro zampe.

Quasi sempre atteggiamenti che, comunque, dettano tendenza e un ritorno economico non indifferente.

Forse, tre le curiosità, non sapevate che: