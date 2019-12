Ian Somerhalder fa delle rivelazioni intime: “Spiavo mio fratello”

Ian Somerhalder (accusato di aver tradito la moglie) è in pieno tour promozionale per il suo nuovo telefilm Netflix sui vampiri, V Wars. Durante un’intervista rilasciata a Andy Cohen nel programma Radio Andy, il mio amato Damon Salvatore ha fatto delle rivelazioni molto intime e anche un po’ cringe. Il protagonista di The Vampire Diaries ha confidato a Andy, che da ragazzino spiava il fratello mentre questo era in compagnia di ragazze.

Ok, io però sono ancora fermo al racconto di lui che spia il fratello. Solo a me sembra un tantino inquietante?

ian somerhalder said he lost his v card at 13 and used to spy on his brother with girls through the window pic.twitter.com/4ETDmONc4J

