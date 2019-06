“Ian Somerhalder ha tradito Nikki Reed con la sua ex fidanzata Nina Dobrev” – lo scoop

B!tches, c’è una notizia CHOC made in USA. Il noto sito di blind item più famoso di Hollywood ha lanciato una bomba su Ian Somerhalder: “Lui ha tradito Nikki Reed con la sua ex fidanzata Nina Dobrev“.



Ian e Nina si sono messi insieme nel 2010 dopo che si sono conosciuti sul set di The Vampire Diaries, la loro storia è durata pochi anni e nel 2013 si sono lasciati. Archiviata la storia con la sua collega, l’attore ha iniziato a frequentare Nikki Reed (nota per aver interpretato Rosalie in Twilight), che nel 2015 ha sposato e dalla quale nel 2017 ha avuto una figlia.

Adesso però arriva la bomba di Crazy Days and Nights, secondo il quale Ian e Nina avrebbero avuto un ritorno di fiamma quattro anni fa, sul set di TVD, poco prima che l’attore sposasse Nikki.

Le rivelazioni di Crazy Days and Night riportate da Luigi Toto:

“Ian avrebbe tradito Nikki con Nina poco prima del matrimonio. In particolare, nel 2015, c’era stato un ritorno di fiamma tra Ian e Nina sul set di The Vampire Diaries. Una giornata era stata particolarmente speciale e Nikki non c’era. Sembrava di essere tornati ai vecchi tempi. (In effetti ci sono delle foto dal dietro le quinte della sesta stagione in cui Ian e Nina Dobrev sembrano molto affiatati).

Proprio nello stesso periodo, Nikki Reed ha unfollowato la Dobrev sui social e, sempre secondo Enty, avrebbe tradito Ian con il suo ex Paul (non Wesley).

Era anche il periodo in cui Nina Dobrev mandava un sacco di frecciatine social.

Ed è anche il periodo in cui “PER SBAGLIO” Ian ha messo un like ad un tweet della Dobrev, rivelando che era stato un hacker.

Le cose si sono poi sistemate e Ian e Nikki si sono sposati.

Nikki ha fatto licenziare Kim Kingler dalla ISF (la co-fondatrice)

Nikki avrebbe causato un sacco di problemi sul set di Sleepy Hollow

Ad un certo punto, la Reed avrebbe proposto di fare un reality show perché la carriera da attrice è morta

Molti dei soldi della ISF andrebbero in realtà ai costi per le feste date da Nikki e Ian e per altre spese mai specificate.

La ISF avrebbe raccolto 1 milione di dollari per l’Animal Sanctuary, ma solo 50.000 dollari sarebbero andati alla causa (secondo il podcast).

V-Wars, la nuova serie di Ian, ha avuto molti problemi. Il primo episodio è stato girato più volte.”