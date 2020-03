Iancu difende la Celentano, bacchetta Amici e commenta quello che è successo tra Javier e Valentin

Non solo Giuliano Peparini e Alessandra Celentano, ma anche Gheorghe Iancu ha detto la sua sull’ultima discussa puntata di Amici. Il famoso coreografo ha bacchettato lo show mariano dicendo che il termine ‘incompetenti’ riferito alla giuria del talent non è sbagliatissimo. Iancu ha anche criticato Cannino ed ha preso le parti della maestra Celentano.

“Ho seguito attentamente la puntata di Amici dove La Celentano, dopo i giudizi superlativi per l’esibizione del ballerino Valentin, ha definito la commissione incompetente.

Forse il termine può sembrare un po’ duro ma, secondo me, non è lontano dalla verità.

Anche a me Valentin piace, però si, è ripetitivo sia tecnicamente sia espressivamente. Lui appartiene a una nicchia di danzatori di balli da sala, che sono meravigliosi, ma anche molto limitati rispetto alla “vera danza“.

Gli altri concorrenti danzatori della trasmissione sono sicuramente più eclettici.

In ogni caso, i giudizi per questi ragazzi, devono pervenire da veri professionisti e questi professionisti devono vedere delle esibizioni di un certo tipo per dare un giudizio professionale. Ad esempio, la prova dell’improvvisazione spesso diventa pantomima: sono i movimenti danzanti che devono suggerire una storia.

A mio parere l’improvvisazione con la rosa di Javier era meglio di quella del professionista, dunque, la valutazione del Signor Cannito è stata completamente errata!!!

Per chiudere, suggerirei al Signor Cannito di smettere di andare contro la Celentano a tutti costi dicendo che è piena di ragnatele (non siamo ad Halloween) e che le interessa solo il classico. Sappiamo tutti che ama tutti i generi di danza.

In più, precisiamo, la Celentano la carriera l’ha fatta, ne sono testimone vivente: ha ballato anche con me”.