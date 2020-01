Iannone positivo al test antidoping: il commento su Giulia De Lellis

Andrea Iannone è stato trovato positivo al doping anche durante le contro-analisi che gli sono state fatte di recente. Tuttavia lo sportivo continua a dichiararsi “innocente”:

“Pensavo di stare in un film di cui sono protagonista involontario: per essere uno sportivo che ha fatto tanti sacrifici è un trauma. Non uso integratori, solo Supradyn o Polase. Se sei a posto con la tua coscienza possono marchiarti di quello che vogliono. Di marchi addosso non me ne sento”.