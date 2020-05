Iannone sta con la Buccino? Lui risponde e svela la verità

Andrea Iannone e Cristina Buccino stanno insieme? Nonostante gli indizi che li volevano insieme in quarantena fossero molti (qua per recuperarli tutti), nella giornata di oggi il campione di Moto GP ha smentito tutto.

Ovviamente lo ha fatto su Instagram con una serie di Instagram Stories:

“Dato che a grande richiesta mi state chiedendo chi è la mia compagna adesso ve la faccio vedere, ho deciso così oggi, vi svelo questa cosa”, inquadrando poi il suo amico. “Io ho il cuore puro, io sono fedele a me stesso, posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità”.