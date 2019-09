Icone LGBT: perché le parole di Patricia Arquette e Laverne Cox a favore dei trans sono importanti

Anche per quest’anno gli Emmy sono passati. Cosa ricorderemo? Il trionfo di Fleabag, l’ultima volta di Game of Thrones, i look più o meno discutibili sul Red Carpet ma anche le parole. Ne sono state dette tante sul palco degli Emmy e non solo. Quest’anno, complice il clima che si è creato per il rilascio di Euphoria e per la vittoria di Billy Porter come migliore attore protagonista in una serie drammatica, agli Emmy si è parlato dei diritti delle persone trans. A dare voce a questa realtà, che ancora oggi rimane misteriosa per tanti, sono state Patricia Arquette e Laverne Cox. Entrambe hanno speso parole importanti per la causa mostrando il loro attivismo come icone LGBT. Le parole di Patricia e di Laverne sono fondamentali in un mondo in cui ciò che manca alla causa trans, spesso e volentieri, è proprio la visibilità.

Chi è Patricia Arquette

Patricia Arquette ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista nella miniserie The Act. Salita sul palco la donna era visibilmente colpita. Dopo i dovuti ringraziamenti l’attrice ha voluto dedicare il premio alla sorella teansgender, Alexis, morta nel 2016. Commossa ma decisa e ferma nelle sue parole, la Arquette ha affermato che, ancora oggi, le persone trans vengono perseguitate. L’attrice ha continuato dicendo che ogni giorno della sua vita è in lutto e lo sarà fino a che noi tutti non cambieremo il mondo. L’appello finale: date alle persone trans un lavoro, ovvero basta pregiudizi.

Con l’estrema sensibilità e la naturalezza di questo discorso Patricia ha dimostrato che non serve necessariamente essere persone trans per desiderare che gli altri abbiano gli stessi diritti di tutti e che l’amore prevale su ogni cosa.



Anche Laverne Cox ha parlato del lavoro e delle persone trans

C’era anche Laverne Cox, celebre per il suo ruolo in Orange Is The New Black nei panni di Sophia Burset. Sfilando sul Red Carpet prima dell’inizio della cerimonia Laverne ha mostrato a tutti una borsetta arcobaleno; disegnata da lei, sopra c’era scritto su un lato October 8 Title VII Supreme Court e sull’altro #Transisbeautiful. Il riferimento è palese: in quella data la Corte Suprema USA si riunirà per decidere se estendere o meno le tutele del VII° titolo del Civil Rights Act a lavoratrici e lavoratori transgender. Qualora non fosse, i datori di lavoro potrebbero licenziare a proprio piacimento i dipendenti trans. L’attrice ha affermato che tutti hanno il dovere di far sentire la propria voce in vista dell’8 ottobre; non sono solo le vite delle persone trans ad essere messe in discussione ma i diritti di tutti quanti possano cadere vittima di stereotipi di genere.