Ida Platano risponde alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri

Durante l’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne Riccardo Maria Guarnieri ha chiesto a Ida Platano di sposarlo. La donna è rimasta senza parole, i due hanno ballato e poi sono usciti per parlare della proposta.

Ieri è stata registrata una nuova puntata dello show mariano e finalmente Ida ha dato la risposta che tutti aspettavamo. La dama non vuole perdere quel gran DILF di Riccardo (volpina), ma ha anche detto che non si sente di sposarlo per ora. La Platano ha aggiunto che secondo lei ad oggi non ci sono le basi per un matrimonio (e non ha tutti i torti).

Chi era presente alle registrazioni ha detto di non aver capito se i due protagonisti continueranno a conoscersi fuori dalla trasmissione o in studio.

Ma ci sono dubbi secondo voi?



Anticipazioni Ida Platano e Riccardo Trono Over 7 dicembre 2019.

“Finalmente Ida Platano risponde pubblicamente alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri: la donna tergiversa. – si legge su Il Vicolo delle News – All’inizio non dà una risposta diretta, ma poi risponde dice che non vuole perderlo. Lei aggiunge anche che dovranno creare insieme le basi di un matrimonio che al momento non ci sono. Pertanto da quel che si è capito ora ci proveranno seriamente. Ma non si è compreso bene se continueranno a stare nel programma o no”.

Ida che dice che non vuole perderlo e lui che si butta in un super bacio😂😂 alla prima frase positiva su di lui, parte in quinta🤣❤️#uominiedonne — Federica (@Fede111111111) December 7, 2019

#uominiedonne Quindi Ida e Riccardo la telenovela continua — Verusca (@Verusca34904548) December 7, 2019