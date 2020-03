Idris Elba positivo al CoronaVirus, l’annuncio con un video

Dopo Tom Hanks e la Bond girl Olga Kurylenko, un altro famoso attore è risultato positivo al CoronaVirus. Ieri Idris Elba ha annunciato di aver contratto il COVID 19 e l’ha fatto attraverso un video pubblicato sul suo profilo Twitter. L’attore di Avengers: Infinity War, ha anche rivelato di non avere sintomi ed ha aggiunto che per adesso sta bene.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020