Le Iene, Carmen Di Pietro dà di matto durante l’epico scherzo del figlio: “Sei gay? Ce l’hai piccolo?”

Dopo il fantastico scherzo fatto a Tina Cipollari, Le Iene hanno confezionato un’altra trappola esilarante, questa volta a Carmen Di Pietro. Con la complicità del figlio Alessandro, la produzione ha portato a casa uno degli scherzi più divertenti di sempre.

Il ragazzo dopo una cena ha chiesto alla madre di parlare, la showgirl si è seduta sul divano e rivolgendosi ad Alessandro gli ha domandato: “Sei gay? Se sei gay dimmelo, non c’è niente di male.”

Il 18enne ha spiegato di non essere omosessuale, però ha fatto credere alla madre di stare con una ragazza che non è soddisfatta dalle sue prestazioni e che gli ha consigliato di sottoporsi ad un intervento di allungamento.

Carmen Di Pietro non l’ha presa bene e per assicurarsi che Alessandro non ascoltasse la fidanzata, gli ha tagliato tutte le carte di credito.

Il giorno successivo però il figlio dell’opinionista si è fatto trovare dalla madre in una clinica e un finto medico ha presentato il conto dell’operazione alla donna, che ha dato di matto e nell’ordine ha: distrutto le cartelle mediche, spaccato dei vasi, minacciato il dottore e aggredito la fidanzata di Alessandro.

Con questo scherzo abbiamo la prova che Carmen non recita nessun copione ed è genuina quando sui social e in tv ci regala le sue perle trash.

Carmen Di Pietro: il video dello scherzo.



Uno degli scherzi più belli e divertenti che abbia mai visto. Grande Carmen Di Pietro! #leiene — The Blonde Tuft (@the_tuft) October 29, 2019