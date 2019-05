Iggy Azalea, finiscono on line alcune foto private e lei cancella tutti i profili social: “Mi sento violata, sono imbarazzata”

Ieri sono finite on line diverse foto di Iggy Azalea scattate nel 2016 sul set di GQ, scatti scartati dalla stessa cantante. Dopo aver ricevuto migliaia di commenti su questi outtake, Iggy ha deciso di disattivare tutti i suoi profili social, non prima di aver pubblicato un comunicato.

“Recentemente alcuni outtake del mio servizio fotografico del 2016 per GQ Magazine sono stati divulgati. Un sacco di donne famose hanno fatto copertine per GQ con una mano posizionata strategicamente, coprendosi certe zone. Ho sempre pensato che fossero cover molto belle, quindi ho colto al volo l’occasione.

Non avevo visto divulgare scatti non ufficiali, quindi mi sono sentita a mio agio (su un set chiuso) a posare per una rivista così prestigiosa, sapendo che solo le immagini con le mie mani sarebbero state prese in considerazione per la stampa. – ha continuato Iggy Azalea – Non ho mai acconsentito a scattare foto in t0pless. Ho detto a GQ di non stampare le foto in t0pless.

Sono sorpresa che gli scarti non siano stati immediatamente cancellati. Adesso non sto bane.

Mi sento atterrata, imbarazzata, violata, arrabbiata, triste e un milione di altre cose. Non solo perché non ho acconsentito a questo, ma anche per come molti hanno reagito. Molti dei commenti che vedo dagli uomini, in particolare quelli sulle fantasie riguardo al mio corpo, mi hanno onestamente disturbato. Leggere certe cose mi fa vomitare.

Se sei mai stato umiliato di fronte alla tua famiglia e a coloro a cui tieni, forse puoi capire quello che sto passando. È come una bomba nucleare che esplode e non solo ti distrugge emotivamente, ma lascia un percorso di distruzione nella tua vita personale, influenzando le tue relazioni e le persone che contano di più”.