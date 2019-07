Dramma pop fra Iggy Azalea e Peppa Pig – ecco cosa è successo

Se un tempo i fan del puttanpop si scontravano fra Britney e Christina, poi fra Madonna e Lady Gaga ed infine fra Taylor Swift e Katy Perry, da questa settimana è nata una nuova faida popparola: Iggy Azalea e Peppa Pig.

Tutto è nato lo scorso venerdì, quando Peppa Pig ha annunciato via social l’uscita del suo primo album dal titolo (non a caso) My First Album. Niente di grave, se non fosse che venerdì è uscito anche il nuovo album di Iggy Azalea, In My Defense, anticipato dal singolo Sally Walker.

Quando Iggy Azalea è venuta a conoscenza dell’uscita dell’album di Peppa Pig ha commentato su Twitter “Sono spacciata ora“, alludendo ovviamente alla classifica Billboard.

It’s over for me now. https://t.co/pWfsAgUbUz

Il tweet è stato notato da Peppa Pig che ha risposto di essere molto ‘Fancy’, alludendo proprio all’omonimo singolo di Iggy Azalea.

Peppa’s so fancy, you already know 🐷 pic.twitter.com/Z1gA0QHZ27

Ovviamente Iggy Azalea stava scherzando solo in parte, dato che in una recente intervista ha davvero ammesso di aver ‘temuto’ Peppa Pig in quanto è un cartone animato molto popolare fra i bambini. “Ero davvero spaventata perché Peppa Pig è così popolare fra i bambini […] ho pensato ‘Ok, sono fuori dalla gara’.“.

E pensare che io avrei amato un duetto fra Iggy e Piggy.

.@IggyAzalea talks about her “feud” with @PeppaPig + reveals she wants to collab with @PablloVittar:

“I really was scared though because Peppa Pig is so popular with kids. When I saw that Peppa Pig was releasing an album I was like well that’s it, I’m just…I’m outta the race.” pic.twitter.com/6lEjxb0Sw1

— Pop Crave (@PopCrave) July 22, 2019