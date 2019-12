Ignazio Moser c’ha provato con una nota 40enne? L’ex gieffino chiarisce

Ieri Alberto Dandolo ha lanciato un gossip su Ignazio Moser. Stando a quello che si legge sul settimanale Oggi, il fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe fatto il provolone con una nota 40enne milanese.

“Gira voce che il simpatico Ignazio Moser, complice qualche bicchiere di troppo, abbia corteggiato una bellissima quarantenne assai nota nei salotti della Milano ‘bene’, nel ristorante milanese la Salumeria dove entrambi erano a pranzo, seppur in tavoli separati. Si sussurra che il cognato di Belen abbia addirittura seguito la dama alla toilette, ricevendo però un sonoro due di picche”.

Il rumor ha fatto il giro del web e Ignazio Moser ha smentito le voci direttamente dal suo profilo Instagram. L’ex gieffino ha detto che vorrebbe sapere anche lui l’identità di questa 40enne ed ha aggiunto che quello che è stato scritto non corrisponde alla verità.

“Vorrei davvero sapere anch’io chi era ‘la nota quarantenne milanese’ che io avrei corteggiato. Se non sapete cosa scrivere lasciate che lo faccia chi ha qualcosa interessante e soprattutto vero da raccontare”.

Ma se secondo Oggi Chechu avrebbe rischiato le corna, Novella 2000 invece parla di matrimonio.

“Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che dopo due anni d’amore hanno annunciato le nozze. Pare infatti che lui abbia fatto alla fidanzata la proposta ufficiale. In occasione della festa per i trent’anni di Demas Milano – come racconta il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi nel nuovo numero del settimanale – Ignazio si è rivolto alla fidanzata con una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco: “Sì, ti sposo, ti voglio sposare””.