Il Cantante Mascherato: Adriano Pappalardo (supportato dalla Rai) fa credere di essere il Leone, ma fa una gaffe

Chi è Leone de Il Cantante Mascherato?

Quando il Leone ha fatto la sua prima apparizione nello show di Milly Carlucci il pubblico in studio si è alzato in piedi regalando una bella standing ovation al grido di “Albano! Albano! Albano!“. L’accento, la voce, le movenze, le fattezze della maschera: tutto ricordava tremendamente Albano come il Barboncino ricordava Arisa (ed infatti..) e l’Unicorno ricordava Orietta Bert (ed infatti…).

Per questo motivo Milly Carlucci, con il supporto della Rai e dei giudici, ha cercato di mischiare le carte in tavola cercando di far credere al pubblico che sotto la maschera del Leone ci possa essere o Adriano Pappalardo o Max Giusti, storico imitatore di Albano. Per prima cosa ha fatto cantare a Leone una canzone di Albano (che è stata eseguita per metà imitando la voce rauca di Adriano Pappalardo e per metà imitando la voce di Albano), successivamente ha presumibilmente chiesto agli altri programmi Rai di insinuare nel telespettatore il sospetto che sotto quella maschera ci possa essere qualcun altro al posto del cantante di Cellino ed infatti, nella puntata odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo ha ospitato nientemeno che Adriano Pappalardo.

Una casualità?

Caterina da copione ha chiesto a Pappalardo del Cantante Mascherato e l’uomo ha risposto in maniera vaga, ricordando l’appuntamento di venerdì sera.

“Questa è una curiosità contagiosa! Vado a fare la spesa e me lo chiedono, vado in taxi e me lo chiedono, sta diventando il mio tormento eh no! Ma c’è anche Albano e Max Giusti! Sono un leone quando canto. Venerdì sera sintonizzatevi su Rai Uno, ci sarò io con Albano e Max Giusti e ci sarà qualche sorpresa”.

Peccato però che nel momento di promozione abbia chiamato lo show di Milly Carlucci “Il Cantante In Maschera” dimostrando inconsapevolmente di non esser lui sotto contratto con la Rai, dato che neanche il nome del programma sa con esattezza.

Il Cantante Mascherato, la Rai depista ma il Leone è Albano

A tutto ciò c’è da aggiungere un dettaglio non indifferente: l’altezza del Leone. Il Leone (che porta le zeppe) è infatti alto poco più di Milly Carlucci che è alta circa 1,74, ben 10 centimetri in più di Albano.

Pappalardo, come scritto su Google, è alto 1,75, mentre Max Giusti 1,89. L’unico quindi che con le zeppe risulterebbe essere poco più alto della Carlucci è proprio Albano.

La Rai è bravissima a depistare gli indizi sul Leone giocando con Pappalardo, che sta al gioco, ma è palese che sotto la maschera ci sia Albano. #VienidaMe — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) January 22, 2020

Adriano Pappalardo non sa neanche come si chiama lo show di Milly Carlucci (dalla Balivo lo ha chiamato “Il Cantante in Maschera”) figuriamoci se può essere lui il Leone… #VienidaMe #IlCantanteMascherato — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) January 22, 2020