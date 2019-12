Il Cantante Mascherato: trionfo in America per la vittoria della Volpe (VIDEO)

In attesa di scoprire come sarà la versione italiana di The Masked Singer, ovvero Il Cantante Mascherato (che andrà in onda dal prossimo 10 gennaio su Rai Uno con Milly Carlucci), ecco il video della premiazione dell’edizione americana, che si è conclusa con enorme successo ieri sera.

Al primo posto si è classificata la maschera della Volpe (The Fox Mask), indossata dall’attore e cantante Wayne Brady. Secondo posto per la maschera del Rottweiler indossata dal cantante di American Idol, Chris Daughtry ed infine la medaglia di bronzo è andata al Fenicottero (The Flamingo Mask) che ha visto protagonista la cantante Adrienne Bailon.

Le otto maschere che si contenderanno la vittoria a Il Cantante Mascherato saranno Angelo, Barboncino, Coniglio, Leone, Mastino, Mostro, Pavone e Unicorno e sono già aperte le prime ipotesi: chi si potrebbe nascondere sotto quelle maschere? Occhi puntati su Valerio Scanu, Ivana Spagna ed altri ex concorrenti di Tale e Quale Show.

Avete delle ipotesi?