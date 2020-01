Il Cantante Mascherato: Barboncino è Arisa, Milly Carlucci le fa una proposta che non può rifiutare (VIDEO)

La seconda puntata de Il Cantante Mascherato ha visto l’eliminazione di Barboncino interpretato da Arisa.

Il Barboncino si è scontrato al televoto contro il Mastino Napoletano, che la scorsa settimana ha fatto fuori anche l’Unicorno di Orietta Berti.

La presenza di Arisa nel cast de Il Cantante Mascherato dietro la maschera del Barboncino era cosa nota a tutti (impossibile non riconoscerla fin dalla prima nota, seppur con la voce modificata), ma la sua collaborazione con Milly Carlucci potrebbe non finire. Proprio nel backstage della trasmissione, infatti, la conduttrice è andata a parlare con Arisa e nel congratularsi con lei le ha fatto una proposta che non può proprio rifiutare.

“Amore mio! La tua voce è talmente inconfondibile che non si può mascherare. Sei una grande ballerina. Vieni a Ballando! Vieni a ballare con noi. Sei proprio forte, ce la fai! Sei meravigliosa”.

Arisa ha così risposto:

“Vediamo se ce la faccio, è difficile ballare”.

Arisa nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle?

MILLY HA PROPOSTO AD ARISA DI ANDARE A BALLANDO TI PREGO ARISA ACCETTA WE NEED THIS#ILCANTANTEMASCHERATO #ilcantantemisterioso pic.twitter.com/JN1k6oFPD8 — 𝙜𝙖𝙮𝙨’𝙛𝙖𝙫 𝙧𝙚𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙗𝙤𝙩 𝙫𝙞𝙙𝙨🍕 (@EsteemItaly) January 17, 2020

Nel dubbio con l’Unicorno ed il Barboncino fuori dai giochi, nel cast de Il Cantante Mascherato son rimaste sei maschere: il Mastino Napoletano (che potrebbe essere interpretato da Alessandro Greco), l’Angelo (Valerio Scanu), il Mostro (Fausto Leali), il Pavone (Emanuela Aureli), il Leone (Albano) ed il Coniglio (Teo Teocoli o Sergio Assisi).

Il Cantante Mascherato, Barboncino è Arisa